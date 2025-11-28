息子になりすまし宇土市の83歳の女性から現金600万円をだまし取ったとして、19歳の少年が詐欺の疑いで逮捕されました。男は受け子役とみわれます。詐欺の疑いで逮捕されたのは、岡山県の19歳の飲食店従業員の少年です。警察によりますと少年はことし4月にほかの人物と共謀し、宇土市に住む83歳の女性に息子を装って電話をかけ「滞納分の税金を支払う必要がある」などとうそを言って現金600万円をだまし取った疑いがもたれています