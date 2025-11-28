県内で2025年、熱中症で搬送された人の数は756人に上り、統計を取り始めた2008年以降、2番目に多かったことがわかりました。総務省消防庁によりますと、県内で2025年5月から9月末までに熱中症で搬送された人の数は、2024年より50人少ない756人でした。これは、統計を取り始めた2008年以降で2番目に多くなったということです。月別では7月が270人と最も多く、次いで8月、6月となりましたが、6月は過去3年間で最も多くなりました。ま