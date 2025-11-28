少子化や教師の働き方改革が課題となる中、部活動を地域で支える制度の全国での実施に向けた補正予算案が、28日午後に閣議決定されます。文科省は学校が主体で行ってきた部活動を地域のスポーツクラブなどに移行する方針で、大会への参加が可能となるなど新たな制度の創設を目指しています。国のガイドライン案では希望する先生は指導できる環境整備のほか、指導を強制しないことなどが盛り込まれています。千葉・柏市では全国に先