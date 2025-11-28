河北省政府新聞弁公室は26日、「第14次五カ年計画」質の高い発展河北の回答シリーズテーマ会見を開いた。報告によると、河北省は総合演算能力指数で2年連続中国一となった。同省の廊坊市と張家口市は都市演算能力指数ランキングで全国上位となっている。中国新聞網が伝えた。報告によると、河北省は第14次五カ年計画（2021−25年）以降、国家「東数西算」（東部地域のデータを西部地域で保存・計算すること）プロジェクトの戦略的