香港特別行政区の消防處が11月28日に発表したところによると、大埔屋邨宏福苑の火災で94人が死亡しました。26日午後、香港新界大埔の住宅地宏福苑で複数の住宅棟が火災に巻き込まれ、多数の死傷者が出ました。消防處は28日未明、最新の救援活動に関する情報を発表し、当日未明に消火作業を完了したことを明らかにしました。その後は全力で救援活動を展開し、すべての建物を捜索して他に閉じ込められた市民がいないことを確保します