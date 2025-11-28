2026年3月13日に公開される山粼賢人主演映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に、國村隼が鯉登平二役で出演することが決定した。 参考：『ゴールデンカムイ』山粼賢人の“原作通りではない肉体”はなぜリアル？武道家が解説 シリーズ累計発行部数3,000万部を突破する人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なア