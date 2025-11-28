寒気が流れ込んでいる影響で新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷雨となっています。28日夕方にかけ落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。上空の寒気の影響で大気の非常に不安定な状態が続いている28日の県内。新潟市中央区では朝から雷を伴い雨が降ったりやんだりを繰り返しています。午前11時現在、新潟市東区や関川村では、合わせて約300戸で落雷が原因とみられる停電が発生していて、東北電力ネット