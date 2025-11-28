ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が28日、みずほペイペイドームで契約交渉し、現状維持の年俸5億5千万円プラス出来高払いでサインした。（金額は推定）7年契約の3年目だった今季は度重なるけがの影響で75試合の出場にとどまり、打率3割0分1厘、10本塁打、41打点。近藤は「リーグ2連覇、日本一になれたのはめちゃくちゃうれしかったけど、ふとわれに返ったときに何もできていないなと。143試合出られなかったのは申し訳ない