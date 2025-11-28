実の父と寄り添い7月にK-1元3階級制覇王者の格闘家・武尊との結婚を発表したタレントの川口葵の投稿が話題を呼んでいる。結婚式での実父とのバージンロードショットをインスタグラムで公開。「父と娘」と題し「お父さんは緊張しないようにYouTubeとかで何回も入場の歩き方とか何回も予習してきてたみたいですお陰様で本番は笑顔で歩けた」と舞台裏を公表した。さらに「小さい頃ぶりに手を繋ぎました大人になって両親とか