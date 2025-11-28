日本代表の守備陣は怪我人が相次いでいる。しかし、22歳の鈴木淳之介の台頭もあり、ブラジルを初めて撃破するなど、北中米ワールドカップを前に好結果を残している。一方で、離脱している側は、今日の森保ジャパンをどう見ているのか。今季にホッフェンハイムに加入し、ブンデスリーガ開幕節で左膝の前十字靭帯を断裂した町田浩樹が、DAZNの番組『内田篤人のFOOTBALL TIME』にゲスト出演。自身と同じく怪我で代表から離れてい