福岡労働局は28日、10月の福岡県の就業地別有効求人倍率（季節調整値）が0・99倍となり、全国で唯一1倍を割ったと発表した。前月と比べて0・03ポイント下落した。同県内で1倍を割るのは2021年10月以来、4年ぶり。同局は基調判断で「物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」としている。（内田完爾）