箱根の自然を感じる！ 「箱根・強羅 佳ら久」の世界観シグネチャーテラス「水のテラス」今回ご紹介するのは、「箱根・強羅 佳ら久（はこね・ごうら からく）」。2020年にオープンした、比較的新しい旅館リゾートです。「佳ら久」という名前は、「佳き日が、久しく続くように」という意味から。「箱根・強羅に伝わる自然や伝統が心の琴線に触れるひととき」をテーマに、ひとりひとりが思い思いにリラックスできる空間が整っています