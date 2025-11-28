モデル・俳優のKoki,（22）が28日、自身のインスタグラムを更新。母で歌手の工藤静香（55）と“お出かけ”を楽しむ2ショットを披露した。【写真】工藤静香＆Koki,のオフ感ただよう“お出かけショット”Koki,は「お出かけ with mum」とつづり、車内で撮影した2人の姿を投稿。隣同士に座り、そろって頬に手を添えながらカメラに視線を向けている。自然体のほほ笑みや柔らかな空気感から、親子で過ごす穏やかなひとときがそのま