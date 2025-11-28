サッカー・アルビレックス新潟は28日、MF高木善朗との契約を満了すると発表しました。高木は「アルビの選手としてやり残したことはない」とコメントしています。 2018年にアルビに加入した高木は8シーズン在籍。主力選手として活躍し、アルビのJ1昇格にも貢献しました。【高木善朗選手のコメント】2018年に加入し、8シーズンを過ごした新潟を離れることになりました。長い間、本当にお世話になりました。2022シ