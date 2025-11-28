講談社は２８日、幼児向け雑誌「げんき」を同日発売の２０２６年１月号をもって休刊すると発表した。同誌は未就学児を対象に１９９４年に創刊。休刊について、同社は「出版を取り巻く環境や読者のライフスタイルの変化を踏まえ、誌面の役割に一区切りをつけることとなった」としている。今後はデジタルメディア「ＷＥＢげんき」などで情報を発信するという。