熊本市の鶴屋百貨店でお歳暮ギフトセンターが開設されました。先月発売されたばかりの県産ウイスキー「山鹿ザ・ファースト」に、年末年始にぴったりな馬刺しのあぶりや燻製の詰め合わせ。鶴屋百貨店のお歳暮ギフトセンターには、これから旬を迎える熊本のフルーツや洗剤といった日用品など、約1400点が並びます。 ■平井友莉アナウンサー「今回初めてギフトとして登場したのが防災グッズで