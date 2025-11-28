彼氏の作った朝ごはんとろけるチーズの幸せ朝ごはん。「ハムとチーズの焼きサンド」梅干し作りに、干し柿作り。季節ごとに夫婦で台所仕事を楽しむ様子を、やさしいタッチで綴る漫画家の峯鳥子さん。今はさまざまな台所仕事をご夫婦で楽しんでいる峯さんですが、実は結婚前はお料理が苦手だったそうです。一方、峯さんの夫は、幼少期から家の台所仕事を手伝ってきて、包丁さばきもうまく料理が得意。丁寧に作られた彼の朝ごはんを結