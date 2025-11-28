女優の北川景子（39）が、27日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。子育てについて話した。放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による事前インタビューのVTRを、スタジオに登場した北川と出演者が見た。北川は5歳の長女と1歳の長男を持つ2児の母。野々村が「叱ったりすることあります？」と質問すると、北川は「あります」。「食べ物で遊ぶ時期があったりしたので。それ何してる？どうなっての？って