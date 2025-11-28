ＪＡＦ（一般社団法人日本自動車連盟）福井支部が２８日、１２月２０日にＪＡＦ福井支部（福井県福井市）で開催する「ＪＡＦデーお正月しめ縄作りワークショップ」の参加者を１２月１１日まで募集すると発表した。ＪＡＦデーとは、全国各地域のＪＡＦ会員を対象とした参加型イベントで、より多くのＪＡＦ会員との親睦や交流をはかることを目的に開催。しめ縄作りワークショップでは、高品質なアーティフィシャルフラワー（造花