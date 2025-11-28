秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループMATSURIが28日、都内で、ファースト写真集「双六」の発売記念会見を行った。撮影は7月末に沖縄県で行ったという。発売を受けて小野寺翼（30）は「夢だったので、とてもうれしかったです。6人はとても仲が良くて、その全てを詰め込むことができたなと思います。お仕事ではあったんですけど、沖縄旅行みたいな、休暇みたいな感じでした。最高の思い出です」と喜んだ。松岡卓弥（36）は「自分