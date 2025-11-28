【UT me：「へんしんが苦手なメタモン！」スタンプ】 11月28日 追加 ユニクロは、Android/iOS用アプリケーション「UT me」に、「ポケモン」のスタンプ「へんしんが苦手なメタモン！」を11月28日に追加した。 「UT me」は、だれでもオリジナルデザインのTシャツをつくれるアプリケーション。ユーザーは、登録されているスタンプなど以外にも、自分で撮影した写真など