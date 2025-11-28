日本ハムがヤクルトを戦力外となっていた西川遥輝外野手を獲得することが、２８日までに分かった。西川は１１年から２１年まで日本ハムでプレー。盗塁王４回、ベストナイン２回、ゴールデン・グラブ賞を４回受賞するなど、俊足巧打の外野手として躍動し、１６年の日本一にも大きく貢献した。人気もトップクラスだったが、２１年オフに、球団が契約保留手続きを行わない“ノンテンダー”とすることを発表。１２月に自由契約と