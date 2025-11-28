刀剣の柄と刀身との間にある金具「鐔（つば）」。江戸時代の鐔に施されたさまざまな意匠を紹介する特集展示「デザインの玉手箱・鐔」が大阪歴史博物館（大阪市中央区）で開かれている。直径10センチにも満たない小さな“キャンバス”に動物や風景などを巧みに表現、当時の職人らが追求した奥深いアート世界を楽しめる。2026年1月12日（月・祝）まで。大阪歴史博物館「鐔」は、刀装具の中でもひときわ目立つ存在。中でも切り透か