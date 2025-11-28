鹿屋市のごみ処理施設の粗大ごみ置き場で28日未明、ごみの一部が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。 鹿屋警察署によりますと、28日午前4時ごろ鹿児島県鹿屋市串良町下小原の肝属地区清掃センターで、従業員から「屋外に積んであるごみから炎が見える」と119番通報がありました。 火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、この火事で粗大ごみ置き場に置いてあった可燃ごみおよそ660平方メートルの