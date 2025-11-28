秋田朝日放送 県はクマの目撃が例年より多い状況などを踏まえ、県内全域に出しているツキノワグマの出没警報の期間を12月末まで延長します。 県によりますと、１１月の県内のクマの目撃件数は２５日時点で去年までの５年間の１１月１カ月間としての平均の２０倍を超えていて、市街地でも目撃が相次いでいます。こうした状況を踏まえ、人身被害の危険性が続いているとして県は県内全域に出しているツキノワグマの出没警報を1