11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！少しずつ世間がクリスマスムードになって、煌びやかな雰囲気が漂ってきましたね。みなさんは、もうクリスマスを感じていますか？？東京ディズニーリゾートでは、11/11〜12/25で、”