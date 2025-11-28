連合の中央委員会であいさつする芳野友子会長＝28日午前、千葉県浦安市のホテル連合は28日、千葉県浦安市で中央委員会を開催し、2026年春闘で3年連続となる「5％以上」の賃上げを求める闘争方針を正式決定した。物価変動を考慮した実質賃金について「1％上昇軌道に乗せる」との目標を前面に掲げ「持続的な生活向上の実現」を目指す。闘争方針では、基本給を一律に底上げするベースアップ（ベア）を「3％以上」とし、定期昇給分