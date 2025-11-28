NOMELON NOLEMONが12月に新曲を配信リリースすることに加え、2026年2月に3rdアルバム『EYE』の発売、および2026年初ソロライブを2月に開催することが一斉に発表された。本日、シンガポールで開催される＜Anime Festival Asia（AFA）＞へ出演を控える彼ら。3rdアルバム『EYE』は既存曲、新曲を含んだノーメロの “現在（いま）” を体現するアルバムとなっており、先日11月23日にZIP-FM『FIND OUT』でワンコーラスを解禁した新曲「