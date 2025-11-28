長崎市議会の一般質問が28日から始まり、大分市の佐賀関で発生した大規模火災を受け、消防体制について質疑が行われました。 28日の長崎市議会一般質問では地理的条件が似た漁港を有する市の消防体制について質問が出されました。 11月18日に大分市の佐賀関で発生した大規模火災では、1人が死亡、182棟が焼損し、現在も鎮火には至っていません。 長崎市は、漁港周辺を含む市内の82か所を「消防活動困難区域