今年デビューしたボーイズグループCORTIS（コルティス）が、初の「ミリオンセラー」の栄光を達成した。韓国では「今年最高の新人」という評判を得ており、評判通りの活躍を見せた。韓国メディアが報じた。27日、韓国のグローバルK−POP音楽チャートの「サークルチャート」が発表した最新週間アルバムチャート(16〜22日集計)によると、CORTISのデビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」が発売約3カ月で、累積販売数106万枚を突