11月25日（火）の『深夜のダイアン』は、ゲストに佐々木隆史&町田和樹（エバース）、高野正成（きしたかの）を迎え、ユースケ殻破りシリーズと銘打った企画「ロレックスを買いまスー！」を実施した。ロレックスを見に店を訪れたダイアン・ユースケ。その値段に、ツッコミの声も上ずってしまい…。【映像】「ロレックスの中では一番高い」その驚きの金額今回は、ユースケへのサプライズ企画を実施。発端は、千鳥が出演した10月