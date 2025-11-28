アルビレックス新潟は28日、MF高木善朗選手と今季をもって契約満了とすることを決定したと発表しました。クラブによりますと2026年2月1日以降の契約を締結しないということです。高木善朗選手は神奈川県出身の32歳で、 東京ヴェルディ 、 清水エスパルスなどを経て2018年にアルビレックス新潟に加入。8シーズンにわたり活躍しました。高木選手はクラブを通じ、以下のコメントをしています。【高木善朗選手】「2018年に加入し