11月28日公開 【拡大画像へ】 白泉社11月28日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて宇佐だにかさんの初グラビア「だにか の ありか」を公開した。 ゲーム配信者としても活躍中の“だにちゃん”が、満を持して育ちまくったセクシーボディを披露している。 □「ヤングアニマルWeb」宇佐だにかさんのグラビアページ (C)宇佐だにか／白泉社撮影／中山雅文