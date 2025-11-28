犬丸幸平による『最後の皇帝と謎解きを』（宝島社）が2026年1月9日（金）に発売される。 『最後の皇帝と謎解きを』は第24回『このミステリーがすごい！』大賞・大賞受賞作。中国・紫禁城で起こる事件に元皇帝と日本人絵師が挑む友情と歴史をテーマにした連作短編ミステリーだ。著者は40ヵ国を旅した際に感じたことや経験から民族間の友情をテーマにしたいと考え、執筆。選考委員からは、「この時代の