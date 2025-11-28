¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï28Æü¡¢MF¹âÌÚÁ±Ï¯(32)¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï2018Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¤ÏJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¾­DFËÙÊÆÍªÅÍ¤ÈDFÀéÍÕÏÂÉ§¤â·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÌÚ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ö2018Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢8¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¿·³ã¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2