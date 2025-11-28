★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２人工知能 ３地方銀行 ４量子コンピューター ５核融合発電 ６半導体 ７防衛 ８中国関連 ９ＪＰＸ日経４００ １０造船 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「バイオテクノロジー関連」が１５位にランクアップしている。 １１月２５日付の日本経済新聞で「政府は経済安全保障上の重要性が高