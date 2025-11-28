スターフライヤーが続伸している。２７日の取引終了後に発表した１０月度の旅客輸送・運航実績で、全路線合計の旅客数が１４万５４３８人となり、前年同月比４．８％増と２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。また、座席利用率は８４．５％となり、前年同月に比べて１．５ポイント上昇した。 出所：MINKABU PRESS