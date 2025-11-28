丼ぶりチェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」では、いい肉の日(11月29日)にちなみ、『肉の日キャンペーン』を11月27日･28日･29日の3日間連続で開催中。対象商品の肉が50%増量(肉増量〈+290円/税込〉相当量)となるキャンペーンだ。「すたみな油そば」では肉量は2倍になる。すた丼 890円(税込)〈肉1.5倍の対象となるラインアップ〉◆すた丼◆トッピングすた丼◆すたみな焼き定食◆生姜焼き丼◆生姜焼き定食◆すたみな油そば(