※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。 数々の名作アニメーションを手掛けてきたアニメーター土屋堅一氏の技術と思想を探る『原画に学ぶアニメ作画 アニメ『アン・シャーリー』と土屋堅一の世界』が10月17日に刊行。その発売を記念して、土屋氏に本書への想いを伺った。―アニメ『アン・シャーリー』が9月末に最終回を迎えましたね。本作についての印象はいかがでしたか？「関わる前はちょっと敷居が高い