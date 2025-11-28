今夜11月28日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして石田健、長田庄平（チョコレートプラネット）、川島明（麒麟）、近藤千尋、徳井義実（チュートリアル）、中山優馬が登場。徳井が「どんなスマホケースが正解？」かを問いかけ、ゲストの“スマホ”事情が明らかとなる。【写真】「子ども時代の“憧れ筆箱”を今買いました」麒麟・川島明の筆箱にゲストも興味津々本番組は、“お酒