今季ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した、タイラー・グラスノー投手にトレードの噂が浮上している。米メディア『ClutchPoints』は27日（日本時間28日）、「なぜグラスノーが『意外なトレード候補』に挙がったのか」と題した記事を公開。ドジャース投手陣の現状を整理した。 ■ローテーションはすでに充実 『ClutchPoints』は同日、グラスノー