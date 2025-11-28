韓国発のミュージカル『レッドブック〜私は私を語るひと〜』が、咲妃みゆの主演、小関裕太の共演により、2026年5〜7月、東京・大阪・愛知にて日本初演となることが決まった。【写真】小関裕太、色気あふれる撮りおろしショット『レッドブック』は、韓国で異例のヒットを記録した創作ミュージカル『女神様が見ている』を生んだハン・ジョンソク（脚本）×イ・ソニョン（作曲）のコンビが、4年の歳月をかけて制作したオリジナル