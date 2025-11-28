今年7月から9月の県内の観光施設の利用者は約150万人で前の年よりも10％近く増加しました。 県によりますと、7月から9月に県内28の観光施設を利用した人は149万8000人で前の年より13万人あまり増加しました。 企画展「ポケモン化石博物館」が開催されたベネックス恐竜博物館で2.4倍にあたる12万人近くが入場したほか、 「金曜ロードショーとジブリ展」が開かれた長崎市の県美術館は5