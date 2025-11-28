きょう28日（金）の関東は青空が広がっていますが、空は少し白く霞んでいて、東京では視程も10キロメートルほどとなっています。この要因は、黄砂の可能性があります。黄砂は春によく起こる現象ですが、今年は12月になっても黄砂が飛来するおそれが出てきています。■関東は朝より夜の方が冷える予想きょう昼ごろまでは、関東で黄砂が飛ぶ可能性があります。午後になると黄砂は抜けていく見込みです。なお、関東から西は晴れても、