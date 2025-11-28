meito（旧名糖産業、名古屋市）は、11月29日の東京を皮切りに、全国4会場で創立80周年記念のポップアップイベントを開催する。「iのあるアルファベットチョコレート」と銘打ち、今年発売55周年を迎えた「アルファベットチョコレート」の新たな魅力を発信する。開催日程・会場は▽11月29日〜12月7日＝東京（渋谷キャストガーデン）▽12月13〜21日＝福岡（キャナルシティ博多）▽1月10〜18日＝大阪（Hoop）▽1月31日〜2月8日＝名