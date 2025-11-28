物価高が続く中、2025年の食品の値上げ品目数が2年ぶりに2万を超えることが分かりました。全国の先行指標とされる11月の東京23区の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた総合が2.8％上昇し、前の月と同じ水準となりました。クリスマスを前に鶏肉が12.3％、ケーキが7.0％上昇したほか、チョコレートが32.5％、バターや卵も10％を超えるなど、品目によっては高い水準が続いています。こうした中、帝国データバンクによりま