「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯが公開した猫とのショットが反響を呼んでいる。２８日までにインスタグラムで「ＮＥＫＯＨＩＲＯ氏」とつづって、グレーの服装でグレーの猫を抱き上げる姿をアップ。続けて「＃赤影看板猫＃しょうがくん＃名付け親＃仮面のニャン者＃双子コーデ」とつづった。ＴＡＫＡＨＩＲＯはテレビ朝日系連続ドラマ「仮面の忍者赤影」（日曜・深夜０時１０分）に織田信長役として出演している。