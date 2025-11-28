3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（32）が26日放送の日本テレビ系「MCニホンザル！人間研究所」（水曜午後11時59分）に出演。NHKを退局した理由を明かした。中川はチューブトップ型のドレスで出演。NHKを辞めた理由を聞かれ「いろいろ仕事をやらせてもらったんですけど、NHKで。やっぱりこのままここにいても、紅白の司会とかは難しそうだなって」と明かした。続けて「（紅白には）アナウンサーも毎年誰か1人いるん