俳優の成田凌主演、沢尻エリカが共演する映画『＃拡散』（2026年2月27日公開）の出演者の追加発表と特報映像が解禁となった。【動画】映画『＃拡散』特報映像成田が演じるのは、ごく普通の生活者・浅岡信治。“どこにでもいる一人の市井の人間”として静かに生きてきた信治は、ある出来事をきっかけに時代の寵児へと祭り上げられ、やがて想像もしなかった方向へと転がり落ちていく。沢尻は、信治を焚きつける新聞記者・福島役