漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新話（1167話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページは、「沖に『海賊が現れた！！』と思った時だ！！」「とにかくありゃあ人の形した魔物だ！！」と、とある事件後に人々が混乱する様子が描かれている、【画像】インペルダウンだ！公開された『ワンピース』最新話1ページ最新話の全ページは12月1日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。『ONE PIECE